هذه أسعار حلوى ليلة رأس السنة في لبنان.. إليكم الأرقام

بدأ العديد من المخابز ومحلات "الباتيسيري" بالتحضير لنهار غدٍ السبت الذي يُصادف اليوم الأخير من العام.

وتبين أن بعض المخابز حدّد أسعارَه الخاصة بقوالب الحلوى المخصصة لليلة رأس السنة، وما اتّضح هو أنّ قالب الحلوى العادي لـ10 أشخاص يبلغ ثمنه في العديد من المتاجر نحو 750 ألف ليرة لبنانية، فيما بلغ ثمن القالب الخاص بـ6 أشخاص بـ500 ألف ليرة لبنانية. وفي بعض المتاجر، فقد تبين أنّ هناك قوالب حلوى بلغ سعرها مليون ليرة لبنانية.