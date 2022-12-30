المرتضى: أخبار مفرحة للفنانين

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وأضاف المرتضى: "أما الغائب الحاضر دوما في القلب والوجدان فهو الفنان الكبير المرحوم شوقي متى، الذي كان المواكب الاساسي لكل شأن نقابي يهدف الى حماية الفنان وضمان كرامته".وجرى التداول في موضوع تغذية صندوق التعاضد للفنانين، من خلال تحصيل الجباية وفق ما تم الإتفاق عليه سابقاً عبر ما يتوجب ان يدفع من قبل المطاعم بنسبة 2 في المئة.وتطرق اللقاء الى البحث في امور تتعلق بالقانون المهني للنقابات الفنية، مع الاشارة الى ان انجازات صندوق التعاضد الموحد ونقابة الفنانين المحترفين تمت عبر التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة.وضم الوفد: نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، نقيب الموسيقيين فريد ابو سعيد، رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين نصري البراكس، ومفوض الحكومة لدى الصندوق حسين عجمي.