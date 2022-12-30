مقدمات النشرات المسائيّة

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يقفل العالم بعد ساعات رزنامة آخر يوم من العام 2022 ليورث خلفه تركة ثقيلة من الأزمات والحروب والتصارع والتناحر لا تكاد تنجو منها دولة في مشهد عالمي أعاد إلى أذهان الكثيرين صورة الإصطفافات خلال الحرب العالمية الثانية.وكأنما العالم بات يعيش على صفيح ساخن في ظل القلق المتزايد عن درء للصقيع والبحث عن مصادر طاقة وأمن غذائي وما يتبعها من مؤشرات التضخم وأسواق القطع وغيرها.في لبنان أيضًا هي ساعات قليلة ويودع اللبنانيون عامًا مثقلاً بالأزمات منذ ثلاث سنوات ولا تغير أيضًا في المشهد سوى المزيد من التأزم الذي لا يبدأ بالسياسة ولا ينتهي بالإقتصاد وبمعيشة الناس، فهل المطلوب هو التفرج على هذا الكم من الأزمات والتحديات وتعطيل البلد وحياة الناس؟.رئيس مجلس النواب نبيه بري لفت في هذا الإطار إلى انه يؤيد الرئيس نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة وزارية كلما دعت الحاجة.من جهة أخرى يصل إلى لبنان وزير الدفاع الفرنسي لقضاء ليلة رأس السنة في الجنوب مشاركا استقبال العام المقبل مع كتيبة بلاده العاملة في إطار القوات الدولية على ان يلتقي مطلع الإسبوع المقبل المسؤولين اللبنانيين.اما لوجستيًا فان اجراءات وتدابير أمنية سيتولى تنفيذها أكثر من 7000 عنصر أمني لحفظ الأمن ليلة عيد رأس السنة.السياسة في مكان، والامن في مكان آخر. الامن ممسوك، فيما السياسة غير متماسكة. السياسيون في اجازة لن تنتهي قريبا ، اذ ان العطلة السياسية مرشحة لأن تتمدد حتى الى ما بعد يوم الجمعة في السادس من كانون الثاني، وهو عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، ما يعني ان الحياة السياسية لن تعود الى وتيرتها العادية قبل الاثنين في التاسع من الشهر المقبل.والى ذلك اليوم لا جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس ولا من ينتخبون. الاجازة الطبيعية لن تمنع استمرار المناكفات بين الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة، ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية.والمناكفات يمكن ان تتحول معركة مفتوحة طاحنة ، طالما ان بري وميقاتي مصران على تسيير شؤون الدولة من دون الاحتكام الى ما اقرته حكومة الرئيس تمام سلام بعد نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان.ففي الفترة الواقعة بين انتهاء ولاية سليمان وانتخاب العماد ميشال عون أديرت البلاد بمراسيم وقعها جميع اعضاء الحكومة، وهو تدبير لا يريد بري وميقاتي العودة اليه، فيما يصر عون والتيار على ذلك. فالى اين ستنتهي المعركة المفتوحة بين الطرفين؟أمنيا، كل الاستعدادات اتخذت لتمر ليلة رأس السنة بهدوء وسلاسة. والارقام هنا اصدق إنباء من الكلمات. اذ سيتم تأمين الحماية الحماية ل 350 كنيسة، وسيكون هناك انتشار كثيف على الارض يتمثل ب 519 ضابطا و7700 عنصر موزعين على 433 دورية منتشرة لحفظ الامن والنظام ليلة رأس السنة. الصورة المريحة امنيا لا تقابلها الصورة عينها على الصعيد الاقتصادي. فشركة "توتال انرجي" لن تبدأ التنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية في بدايات 2023، كما كان تردد، بل في الربيع المقبل.اللافت انه لم يصدر عن الشركة المذكورة بيان توضيحي حول الاسباب ، فهل للامر علاقة بالوضع السياسي اللبناني والشغور الرئاسي، ام يتعلق باسباب تقنية؟ مهما يكن ، يفترض بالجهات الرسمية والحكومية المعنية استيضاح شركة "توتال اينرجي" الاسباب، وخصوصا ان لبنان متأخر اساسا في عملية التنقيب، وليس في حاجة الى تأخير جديد ! أم ان التأخير صار من عادات الدولة عندنا، بدءا من التنقيب عن النفط والغاز وصولا الى انتخابات رئاسة الجمهورية؟.وفي اليوم الثاني قبل نهاية عام 2022، لا صوت يعلو فوق صوت معركة المراسيم، التي بات الاستفزاز الميثاقي المواكب لها يفوق كل تصور.فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ماض في عملية السطو السياسي على موقع رئاسة الجمهورية تحت شعارات إنسانية ومعيشية، غير آبه بأي اعتراض وطني عموما، ومسيحي خصوصا، مع علمه اليقين بموقف المرجعيات الروحية والسياسية المسيحية، حيث لا يقتصر رفض القنص المتعمد لصلاحيات الرئاسة الأولى ودورها على التيار الوطني الحر، بل يشمل الطيف السياسي المسيحي بشكل جامع...وهذا ما دفع باللواء جميل السيد الى اختصار المشهد اليوم بالقول: لا يفوت الرئيس ميقاتي حاجة للناس من تمويل المستشفيات والكهرباء الى مساعدات العسكريين إلا ويستغلها لتمرير مراسيم او عقد إجتماع لمجلس الوزراء خلافا للطائف،كما لو أنه يمكن أن يحكم البلد بلا حاجة لرئيس جمهورية، إلا عندما يرتفع الدولار فتراه متفرجا على قرارات شريكه رياض سلامة.وتابع اللواء السيد سائلا: إلى أين يقود هذا النهج الإبتزازي؟ قبل ان يجيب: إلى خلاصة أن لبنان ليس بحاجة لرئيس جمهورية والى استفزاز المسيحيين.وبمعنى آخر، تابع اللواء السيد، ميقاتي يقود البلد من حيث يدري أو لا يدري إلى التقسيم أو الفدرالية، فهل هذا هو المطلوب منه؟وختم السيد بالقول: ميقاتي يخشى شخصا واحدا في لبنان هو الرئيس بري، وإيقافه عند حده واجب وطني.وفي غضون ذلك، اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن إلغاء الخطاب الذي كان مقررا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم، لأسباب صحية بعد اصابته بالإنفلونزا، مما يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي، وهو يتلقى العلاج المناسب.وختمت العلاقات الاعلامية بالاشارة الى ان الموعد المقبل مع السيد نصرالله محدد عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.إنه العيد ...ليلة رأس السنة على مسافة ساعات، لن نقول في السنة الراحلة وفي السنة الجديدة تكرارا لأمنيات بل " كم كلمة " لطبقة أو منظومة أو سلطة، سموها كما تشاؤون، وخلاصة " هالكم كلمة " : حلوا عن ضهر الشعب وهو الكفيل بأن يبدع ويبتكر ...هل شاهدتم هذا ال phénomène هذا الشهر؟زحمة ، حركة اسواق ، مغتربون يعيدون في لبنان مطاعم " مفولة " وكذلك أماكن سهر ... سموها ما شئتم، ولكن ما لا يختلف عليه إثنان هو أن الشعب أهم من دولته الغارقة في الروتين وفي البيروقراطية وفي التخبط وفي الأرتجالية ...إنه الإنفصام المريع: شعب يعرف كيف يخرج من تحت الأرض ودولة تمعن في إبقائه في جهنم.ليت الدولة تتعظ من شعبها، فتكون كل شهور السنة كانون الأول.الاحتفالات تبدأ من الليلة، في العاصمة بيروت، يحيي القيصر كاظم الساهر حفل وداع السنة في الواجهة البحرية في بيروت، وتنقل مباشرة وحصريا عبر ال LBCI.ومن بيروت إلى الرياض حيث وداع السنة واستقبال السنة الجديدة، في حفل فني يحييه إثنا عشر فنانا وفنانة، الأهم في العالم العربي، وبينهم سبعة لبنانيين ، على مسرح " محمد عبده آرينا " في منطقة البوليفارد رياض سيتي، وايضا ستنقل ال LBCI الحفل مباشرة.واليوم اكتملت التحضيرات والبروفات ، كما سنشاهد بعد قليل في تقرير مباشر من الرياض .والسهرة على الـLBCI لا تكتمل إلا بمسابقات وجوائز، وستتعرفون عليها في سياق النشرة.في السياسة، لا جديد مميزا، كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله هذا المساء لكن تم إلغاؤها لاسباب صحية بعد اصابة نصرالله بالإنفلونزا ، وتحدد موعد آخر للكلمة الثلاثاء المقبل.عالميا، فقد العالم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وقد أعلنت البرازيل الحداد لثلاثة أيام.حتما لن نبقى نعد الرصاص, ونحصي الأضرار, ونتفقد أرواحا وممتلكات...وحتما لسنا من حملة السلاح للرد بالمثل أو فرض معادلات نارية فالجديد, وحق موظفيها عليها والرأي العام, ألا يبقى المجهول مجهولا.. وأن الذي يضربك بالنار يكشف عنه الغطاء من أعلى جسر الكولا إلى أسفل منحنياته وروائحه الكريهة التي توازي جبن رائحة الرصاص ومن أعلى مرجعية إلى أسفل القناصة الهاربين.. وجب إعلان المسؤولية من جهتين: حزب الله ممثلا بنائبه إبراهيم الموسوي وبعض علمائه، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لأن المعتدي إنما استند إلى سلة الاتهام الصادرة عنهما، وعبأته تصريحات ومواقف وبيانات وشكاوى وصلت إلى القضاء اتهمتنا بخدمة الصهيوينة، ونكلت بموظفين أصبحوا اليوم هدفا لكل من تسول له نفسه الاعتداء...وكما نزلت الحملة على الجديد والإعلاميين فيها كزخ المطر.. كذلك أمطرت رصاصا في ليل،وبدا أن الفاعلين تقصدوا الاستهداف المباشر وتسللوا من عتم الليل إلى جسر يمكنهم من الهرب أودع القناصون رصاصهم في طبقات المبنى وزرعوها بين كتب دار الفارابي..ولكنهم لم يتمكنوا من اغتيال الكلمة وتغليب البارود على صوت الحبر وحتى لا يستمر الاعتداء في ليال أخر.. فإن الجديد تطلب رفع الغطاء عن المعتدين وإعلانا صريحا من المرجعيات الحامية بأن الجرم سيقابل بالمحاسبة وتسليم مطلقي النار..أما إذا كانوا غير حزبيين، فتسهيل تسليمهم كما حصل في حادث العاقبية أما في الخطابات السياسية المثيرة للشحن والعصبيات، فإنها تغذي المعتدين وتمنحهم إذن عبور ناري وعلى نقيضها يأتي على صلاة جمعة كلام يحمل النقد، لكن تحده الأخلاق والقيم للعلامة السيد علي فضل الله فإبن ابيه.. يتفقد إنسانية مجتمعه في صلواته الخمس.. ويسجد ركعتين للوحدة ونبذ التطرف وهو قال اليوم: من كانت لديه كلمة طيبة فليطلقها، ومن كانت لديه كلمة تسيء إلى كرامات الناس أو أعراضهم، فليرح الواقع من تبعاتها..وعلينا أن نتقي الله في هذا البلد الذي عمل ويعمل كثيرون ممن لا يريدون له خيرا أن يبقى منقسما على نفسه، وأن يكون بلد العصبيات والانفعالات والتوترات ليسهل العبث بأمنه واستقراره...وأما خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي لم يكن واضحا ما إذا كان سيقرب مسألة الجديد، فإنه ألغي الليلة بسبب وعكة صحية ألمت بسماحته، كما أعلنت العلاقات الإعلامية للحزب.. والتي أوضحت أن السيد نصرالله أصيب بالإنفلونزا ويتلقى العلاج المناسب، على أن يطل مساء الثلاثاء المقبل.وأمنيا أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن شعبة المعلومات تتابع التحقيق في الاعتداء على الجديد، وهم مصممون على الوصول إلى الحقيقة وأفاد بأن شرطة بيروت ركزت كاميرات مراقبة باتجاه جسر الكولا، استباقا لأي أمر ممكن أن يحصل.