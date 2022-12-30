نوّاب يلتزمون الصمت

يلتزم نواب في دائرة حزب بارز الصمت إزاء العجز عن وضع اهداف تتعلق بالفساد على الطاولة، من دون التوصل الى نتائج حاسمة او عائمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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