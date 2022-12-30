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لبنان
نوّاب يلتزمون الصمت
Lebanon 24
30-12-2022
|
17:06
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يلتزم نواب في دائرة حزب بارز الصمت إزاء العجز عن وضع اهداف تتعلق بالفساد على الطاولة، من دون التوصل الى نتائج حاسمة او عائمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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