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لبنان

رئيس تيّار سمع كلاماً واضحاً

Lebanon 24
30-12-2022 | 17:32
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سمع رئيس تيار مشاكس كلاماً واضحاً من جهات عربية، تردّد في الفترة الأخيرة على زيارتها، ان لا قدرة لهذه الجهات، لرفع العقوبات الاميركية عنه في هذه المرحلة او في المدى القريب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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