عون يتمثل بشمعون.. وهذا ما سيفعله

يتمثل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في مجالسه الخاصة وأمام زواره بالرئيس الراحل كميل شمعون على اعتبار انه أكمل مسيرته السياسية بعد نهاية عهده، وقاد ما سمّي آنذاك بالمقاومة.

ورداً على سؤال أحد الزوار عن مدى رغبته بالمضي ضمن المسار ذاته الذي اتبعه شمعون، أجاب: "نعم، سأقود مقاومة حقيقية ضد الفساد والمنظومة السياسية الحاكمة".

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وعُلِم أنّه يتمّ التحضير مع بداية العام الجديد لحفل تكريم ضخم لعون يشارك فيه نواب وقياديون رافقوه في مسيرته السياسية والذين ما زالوا يعتبرونه بمثابة مرجعيّتهم الأولى.

في المقابل، عبّر قيادي بارز في "التيار الوطني الحر"، في دردشة خاصة، عن أنّ "الحضور السياسي والإعلامي المستمرّ لعون هو عبء علينا وعلى التيار والأفضل أن يبقى في الرابية".