العادة الأسوأ ليلة رأس السنة.. أموال "تُحرق" على الرصاص

للأسف، وعلى الرغم من كل الدعوات لوقف اطلاق النار ليلة رأس السنة، والتوقف عن هذه العادة التي غالباً ما تحصد معها ضحايا بشرية وخسائر مادية، الا انّ لبنانيين كُثر يتمسكون بها، دون أي احترام لخصوصية المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. في المقابل أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن الخطة الأمنية ليلة رأس السنة، وطلب من المواطنين "التعاون مع القوى الأمنية في حفظ النظام والأمن وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي"، الا انّ المتوقع هو تفلت أمني في عدد من المناطق.

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واللافت أنّ هذه الطلقات التي ستملأ سماء بعض المناطق توديعاً للعام 2022، أصبحت مكلفة كثيراً فمن أين للبعض كل هذه الأموال التي ستحرق اليوم مساء على الطرقات ابتهاجا بنهاية العام؟ فعلى سبيل المثال تجاوز سعر رصاص المسدس للطلقة الواحدة منها حوالي 30 ألف ليرة، ويصل سعر رصاص الكلاشينكوف الى حوالي الـ20 الف ليرة بعدما كانت في السابق الرصاصة بـ500 ليرة.

وهذه عينة بسيطة تشرح كمّ الأموال التي ستصرف اليوم جراء إطلاق النار ابتهاجا.