ما علاقة انفجار المرفأ بالاستحقاق الرئاسي؟

يقول مصدر معنيّ مباشرةً بملف انفجار مرفأ بيروت إنّ "أحد الدبلوماسيين الأجانب أبلغ حاملي هذه القضيّة بوضوح أنّ المسار الذي تتعاطى به فرنسا مع السلطة السياسية منذ مرحلة ما بعد الانتخابات النيابيّة الأخيرة هو من الاسباب التي تعرقل التحقيق والعدالة في الملف".

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أضاف الديبلوماسي: "أن انفجار المرفأ تحوّل إلى ورقة تصعيد وتهديد كبرى في الإستحقاقات المقبلة".