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لبنان

نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2022 | 02:45
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تردّد نائبة "تغييريّة"، في مجالسها الخاصة، هجومها الحاد على صاحب أحد المصارف الكبرى، سائلةً: "كيف يدّعي الحرص والتشدّد المسيحي وفي ذمّته فضائح أخلاقيّة بالجملة؟"، واصفةً إياه بـ"رأس المافيا".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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