نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"

تردّد نائبة "تغييريّة"، في مجالسها الخاصة، هجومها الحاد على صاحب أحد المصارف الكبرى، سائلةً: "كيف يدّعي الحرص والتشدّد المسيحي وفي ذمّته فضائح أخلاقيّة بالجملة؟"، واصفةً إياه بـ"رأس المافيا".

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