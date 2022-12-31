اللبناني حسين حمود.. من مدرجات النجمة الى مدرجات قطر

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فخلال "مونديال قطر" وتحديداً في المباراة الافتتاحية للمنتخب القطري أمام الإكوادور، ظهر الألترس "العنابي".



بقميص واحد، تشابكت أذرع الشباب في سلسلة طويلة، فشكّل الألتراس "العنابي" أمواجاً من المساندة والدعم.



وتحت قيادة اللبناني حسين حمود الملّقب بـ "السنسون" لم يتوقف الألتراس عن الهدير طوال المباراة، فظلّ يردّد "العب يا العنابي"، رغم خسارة المنتخب العربي أمام الإكوادور 0-2. اهتزت مدرجات قطر طرباً بصوته اللبناني النجماوي، فذلك الشاب "الشامخ" الذي اعتاد على الوقوف أمام آلاف النجماويين، لم يخف من رهبة كأس العالم، بل استطاع أن يرسم لوحة "عنابية" رائعة لا زالت حديث عشاق كرة القدم حتى الآن.فخلال "مونديال قطر" وتحديداً في المباراة الافتتاحية للمنتخب القطري أمام الإكوادور، ظهر الألترس "العنابي".بقميص واحد، تشابكت أذرع الشباب في سلسلة طويلة، فشكّل الألتراس "العنابي" أمواجاً من المساندة والدعم.وتحت قيادة اللبناني حسين حمود الملّقب بـ "السنسون" لم يتوقف الألتراس عن الهدير طوال المباراة، فظلّ يردّد "العب يا العنابي"، رغم خسارة المنتخب العربي أمام الإكوادور 0-2.





"السنسون" كان لديه حلم الوصول الى قيادة جماهيرية في مونديال قطر، وبليلة وضحاها تحقق حلمه، وأصبح قائد الجمهور القطري في مونديال 2022.



لم يكن حسين اللبناني الوحيد في قطر، فكان معه حوالي الـ150 شاباً لبنانياً.



وفي حديث لـ "لبنان 24"، كشف حسين عن بداية الرحلة، فقال إنه "تم ترتيب حدث اختباري في بيروت لمحبي كرة القدم قبل فترة من كأس العالم، لإنتاج فيلم يتحدث عن اللعبة في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وقد أثار الفيديو إعجاب الأشخاص المعنيين في الدوحة، وعلى هذا الأساس تم اختيار الشباب للذهاب لقطر لاضافة بعض ثقافة الألتراس على مباريات كأس العالم".



وأشار حسين الى اللوحة الفنية التي ظهرت على المدرجات، موضحاً أن "هذه الرسمة التي ظهرت هي نتيجة تدريبات تنظيمية تم التحضير لها قبل انطلاق الحدث الكروي العالمي". "السنسون" كان لديه حلم الوصول الى قيادة جماهيرية في مونديال قطر، وبليلة وضحاها تحقق حلمه، وأصبح قائد الجمهور القطري في مونديال 2022.لم يكن حسين اللبناني الوحيد في قطر، فكان معه حوالي الـ150 شاباً لبنانياً.وفي حديث لـ "لبنان 24"، كشف حسين عن بداية الرحلة، فقال إنه "تم ترتيب حدث اختباري في بيروت لمحبي كرة القدم قبل فترة من كأس العالم، لإنتاج فيلم يتحدث عن اللعبة في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وقد أثار الفيديو إعجاب الأشخاص المعنيين في الدوحة، وعلى هذا الأساس تم اختيار الشباب للذهاب لقطر لاضافة بعض ثقافة الألتراس على مباريات كأس العالم".وأشار حسين الى اللوحة الفنية التي ظهرت على المدرجات، موضحاً أن "هذه الرسمة التي ظهرت هي نتيجة تدريبات تنظيمية تم التحضير لها قبل انطلاق الحدث الكروي العالمي".