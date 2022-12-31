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لبنان

"نعتذر"... وزير يستقبل العام الجديد على طريقته!

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:47
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في صفحته على فايسبوك، بعنوان "يا عامنا الجديد"، مستقبلاً السنة المقبلة:
 
"يا عامنا الجديد 
أيها العام الجديد هلا جئتنا بخير جديد أم أنك قاس عنيد؟! 
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بالله عليك ، قل
أخبرنا، أفصح
هل شهورك (سنة)
هل أيامك (عيد )
أم دفؤك نار
وصقعك جليد...؟
 
هيا يا عيد قل
قبل أن تطل
هل تبشرنا بجديد
أم أنك الزمن طريد
ونحن الشعب شريد ؟
 
يا عامنا الجديد...!
حذار أن تكون الأعطل
إياك أن تكون الأفشل
قل لنا، طمننا
قبل أن تهل
أوردا تحمل لنا ؟
أم نار بارود حديد ؟؟
هل حقا انت عام سعيد ؟؟
أم أنك حول عجف وعيد؟؟
 
قل لنا يا عامنا الجديد
أأنت من سالفك أرأف ؟
وعلى الأنام أعطف ؟
أم جئت تنذرنا بالهويل
وتنشر العويل
والرعب والتنهيد؟؟
 
قل لنا يا عامنا الجديد
أشهورك، من سابقك أزود؟
وأسابيعك منها أجود؟
وأيامك منها أسعد؟
وأعيادك منها أعيد؟
أو أنك عام تليد
وليد ينطح رأس وليد؟
 
قل لنا، صارحنا
قل بربك، لا تجزع
هات الحقيقة صافية
شبعنا أياما غافية
أفصح، لا تفزع
هل تجلب الخير لنا
أم أن الشر سيزيد ؟
 
يا عامنا الجديد
تذكر من راح منا
ولبس الضياء
تذكر من إنسلخ عنا
وسكن الرجاء..!
 
يا عامنا الجديد
أعد لنا البسمة
كفكف الدمعة
كللنا بالرجاء
وشحنت بالنقاء
كرمى لعين السماء..!
 
حاشية وفاء لسنة 2022 بما حملته ايامها من أبيض وأسود، ورخاء وقساوة، وهناء وظلم، ونعم وويلات.!

نذكر من رحل منا، بعناء ونترحم على من إنتقل من بيننا برجاء، نشكر الرب على كل بركاته، نشكره على إستفقاداته…! نعتذر من كل من أسأنا إليه بالظن والقول والفعل ..!
نتعايد، ونتمنى أن يحمل العام الجديد مواسم الخير والرحمة والمحبة والسلام..!".
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