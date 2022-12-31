"نعتذر"... وزير يستقبل العام الجديد على طريقته!

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في صفحته على فايسبوك، بعنوان "يا عامنا الجديد"، مستقبلاً السنة المقبلة:"يا عامنا الجديدأيها العام الجديد هلا جئتنا بخير جديد أم أنك قاس عنيد؟!بالله عليك ، قلأخبرنا، أفصحهل شهورك (سنة)هل أيامك (عيد )أم دفؤك ناروصقعك جليد...؟هيا يا عيد قلقبل أن تطلهل تبشرنا بجديدأم أنك الزمن طريدونحن الشعب شريد ؟يا عامنا الجديد...!حذار أن تكون الأعطلإياك أن تكون الأفشلقل لنا، طمنناقبل أن تهلأوردا تحمل لنا ؟أم نار بارود حديد ؟؟هل حقا انت عام سعيد ؟؟أم أنك حول عجف وعيد؟؟قل لنا يا عامنا الجديدأأنت من سالفك أرأف ؟وعلى الأنام أعطف ؟أم جئت تنذرنا بالهويلوتنشر العويلوالرعب والتنهيد؟؟قل لنا يا عامنا الجديدأشهورك، من سابقك أزود؟وأسابيعك منها أجود؟وأيامك منها أسعد؟وأعيادك منها أعيد؟أو أنك عام تليدوليد ينطح رأس وليد؟قل لنا، صارحناقل بربك، لا تجزعهات الحقيقة صافيةشبعنا أياما غافيةأفصح، لا تفزعهل تجلب الخير لناأم أن الشر سيزيد ؟يا عامنا الجديدتذكر من راح مناولبس الضياءتذكر من إنسلخ عناوسكن الرجاء..!يا عامنا الجديدأعد لنا البسمةكفكف الدمعةكللنا بالرجاءوشحنت بالنقاءكرمى لعين السماء..!حاشية وفاء لسنة 2022 بما حملته ايامها من أبيض وأسود، ورخاء وقساوة، وهناء وظلم، ونعم وويلات.!نذكر من رحل منا، بعناء ونترحم على من إنتقل من بيننا برجاء، نشكر الرب على كل بركاته، نشكره على إستفقاداته…! نعتذر من كل من أسأنا إليه بالظن والقول والفعل ..!نتعايد، ونتمنى أن يحمل العام الجديد مواسم الخير والرحمة والمحبة والسلام..!".