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لبنان
مطلع الـ2023.. إليكم ما سيحصل في لبنان "صحياً"
Lebanon 24
31-12-2022
|
02:47
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توقع النائب عبد الرحمن البزري ظهور فيروس "كورونا" مجدداً في لبنان خلال الأشهر الأولى من سنة 2023، مشيراً إلى أنّ "الواقع الصحي المتأزم هو انعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، تحدث البزري عن الخطوات الأساسية المطلوبة لتخفيف أعباء الهم الصحي عن كاهل المواطنين، فرأى أنّ "
معظم هذه التدابير تتعلق بالدولة الغائبة والتي فقدت القدرة على التدخل الإيجابي لصالح الشعب".
ودعا البزري المواطن اللبناني أن يكون خفير نفسه، أي أن يأخذ احتياطاته جيداً تفادياً لالتقاط أي عدوى، والى التأكد من مصادر الدواء في حال تمكنه من الحصول عليه.
وكشف البزري أن ما لا يقل عن 40 الى 50% من الأطفال في لبنان لا ينالون اللقاحات اللازمة لمنع التقاط الأوبئة والأمراض، بالإضافة الى سوء التغذية بسبب الفقر المدقع وعدم الرقابة، وانتشار الامراض الناجمة عن الماء الملوث كالكوليرا.
أما عالمياً، فاعتبر البزري أنّ الوضع الصحي في العالم سيكون محور اهتمام لعدة عناصر أبزرها تعدد انتشار الأوبئة والتعرف على فيروسات جديدة، تترافق مع عناصر أخرى هامة كالاحتباس الحراري والتغير المناخي والحروب والقضاء على المساحات الخضراء، ما يجعل من كوكب الأرض بؤرة صالحة لانتشار الأوبئة.
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