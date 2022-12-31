في آخر صباح من 2022... إليكم ما سجّله سعر صرف الدولار

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت ما بين 41900 و42100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر مساء أمس قد تراوح ما بين 42000 و42100 ليرة لكلّ دولار. (رصد لبنان 24)

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