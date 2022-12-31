في آخر يوم من السنة... مواطن يموت اختناقاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "خضر فياض خشفة" من بلدة القلعيات في عكار اختناقاً وذلك بعد تنشقه كمية كبيرة من مادة الغاز الذي تسرّب من "مدفئة الغاز" التي كان يستخدمها اثناء نومه.

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