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لبنان

في آخر يوم من السنة... مواطن يموت اختناقاً

Lebanon 24
31-12-2022 | 03:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "خضر فياض خشفة" من بلدة القلعيات في عكار اختناقاً وذلك بعد تنشقه كمية كبيرة من مادة الغاز الذي تسرّب من "مدفئة الغاز" التي كان يستخدمها اثناء نومه.
 
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مدفئة

غاز

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