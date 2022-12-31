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لبنان

في عكار... توقيف أحد اخطر المطلوبين

Lebanon 24
31-12-2022 | 03:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن عناصر مفرزة تحري حلبا من القاء القبض على المدعو "ب. حموضة" وهو أحد اخطر المطلوبين جراء قيامه بعدد من عمليات السرقة.
 
 
 
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