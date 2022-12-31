في عكار... توقيف أحد اخطر المطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن عناصر مفرزة تحري حلبا من القاء القبض على المدعو "ب. حموضة" وهو أحد اخطر المطلوبين جراء قيامه بعدد من عمليات السرقة.

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