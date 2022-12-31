بيان "توضيحي" من وزارة الدفاع... ماذا جاء فيه؟

أصدرت الدائرة الإعلامية في وزارة الدفاع الوطني البيان التالي:



"إن قرار وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي صدر بتاريخ 30/12/2022 قضى بتمديد صلاحية فئات محددة حصرا من تراخيص الأسلحة ولمدة شهر واحد تنتهي بتاريخ 31/1/2023 وهذه الفئات مذكورة في القرار، ولا يشمل كل الفئات كما ورد في وسائل الإعلام المكتوبة اليوم. فاقتضى التوضيح". (الوكالة الوطنية)

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