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لبنان

بيان "توضيحي" من وزارة الدفاع... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 04:29
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أصدرت الدائرة الإعلامية في وزارة الدفاع الوطني البيان التالي:

"إن قرار وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي صدر بتاريخ 30/12/2022 قضى بتمديد صلاحية فئات محددة حصرا من تراخيص الأسلحة ولمدة شهر واحد تنتهي بتاريخ 31/1/2023 وهذه الفئات مذكورة في القرار، ولا يشمل كل الفئات كما ورد في وسائل الإعلام المكتوبة اليوم. فاقتضى التوضيح". (الوكالة الوطنية)
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