شاهد.. هكذا تُراقب إسرائيل حدود لبنان وتجمع المعلومات!

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي تفاصيل عمل وحدة الطائرات بدون طيار في الجيش الإسرائيليّ، والطرق التي تحصل من خلالها على معلومات استخباراتية مصورة.



وقال الموقع في تقرير له؛ إن عدداً كبيراً من نقاط المراقبة بالطيران المسير منتشرة على طول الحدود مع مصر والجولان ولبنان وغزة.

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وبين الأماكن والطريق التي يراقبها جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة، طريق رقم 10 المحاذي للحدود مع مصر، وتم رصفه في أوائل الثمانينيات بعد اتفاق السلام مع مصر، حيث يتم تعريف الطريق على أنه منطقة عسكرية مغلقة على مدار السنة. وقال الموقع في تقرير له؛ إن عدداً كبيراً من نقاط المراقبة بالطيران المسير منتشرة على طول الحدود مع مصر والجولان ولبنان وغزة.وبين الأماكن والطريق التي يراقبها جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة، طريق رقم 10 المحاذي للحدود مع مصر، وتم رصفه في أوائل الثمانينيات بعد اتفاق السلام مع مصر، حيث يتم تعريف الطريق على أنه منطقة عسكرية مغلقة على مدار السنة.

وتحدّث الموقع عن مهام تقوم بها الوحدة 9900، المتخصصة في المراقبة الجوية، حيث تستخدم الذكاء البصري، سواء من الأقمار الصناعية أو الطائرات بدون طيار لتصوير كل شيء، فهي تبني وتصنع أجهزة استشعار وطائرات بدون طيار خاصة، تتكيف مع الواقع التشغيلي المتغير.



ونقل الموقع عن قائد الوحدة الإسرائيلية الذي لم تذكر اسمه قوله: "وحدة الطائرات بدون طيار، هي واحدة من أكثر الوحدات ابتكارا في الجيش، ونحن في الواقع نأخذ عالما يتطور بسرعة في العالم المدني، ونستخدمه من أجل الحصول على ميزة استخباراتية، ويسمح لنا بمراقبة أي مكان وفي أي وقت".