بيانٌ حاسم.. هكذا ردّت نقابة الأطباء على توقيف بعض الأطباء على ذمة التحقيق

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أعلنت نقابة الاطباء في بيان، أنه "بعد ملاحقة بعض الاطباء المنتسبين الى النقابة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب، يهم النقابة الاشارة الى ما يلي: تبلغنا من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تعيين جلسة للاستماع الى الاطباء الملاحقين أمام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ 27/12/2022، وقد أجلت الجلسة الى تاريخ 29/12/2022 حيث حضر محامي النقابة وبين موقفها مما يجري، وهو موقف يستند الى قانون الآداب الطبية. وبعد الاستماع الى الأطباء المعنيين اتخذ القرار بتوقيفهم على ذمة التحقيق وإحالتهم الى المرجع القضائي المختص".وإذ اكدت "حرصها كل الحرص على كرامة الاطباء وحقوقهم، كما الحرص، على حقوق المرضى والمواطنين وعلى الأمن الصحي للمجتمع بأكمله"، شددت النقابة على ان "لها ملء الثقة بالقضاء، وهي، في هذه القضية خصوصا، تؤكد أنها وسائر المنتسبين إليها، تحت سقف القانون. ولكنها، وفي موازاة ذلك، ستقف الى جانب الطبيب طالما أن تورطه في أي مخالفة لم يثبت، وستدافع عنه بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما أن النقابة تجري، في إطار القانون، الاتصالات اللازمة إسهاما منها في جلاء الحقيقة وتسريعا في الإجراءات القانونية حتى لا يطول توقيف المعنيين نظرا لطبيعة مهماتهم".وختمت: "إن النقيب ومجلس النقابة يواكبون هذه القضية الحساسة ويتخذون المواقف والاجراءات المناسبة بشأنها حفاظا على كرامة النقابة وكرامة الطبيب في آن".