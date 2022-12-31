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لبنان

طقسُ لبنان مع نهاية الـ2022 وبداية السّنة الجديدة.. هكذا سيكون!

Lebanon 24
31-12-2022 | 05:36
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ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنّ "طقساً بارداً نسبيًّا يسيطر على لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط، خلال الأيّام المقبلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر كانون الأوّل بين 13 و21 درجة مئويّة، ولشهر كانون الثّاني بين 11 و19 درجة مئويّة".
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وأوضحت الدائرة في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، مع تكوّن الضّباب المحلّي على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل وعلى الجبال ودون تعديل في الدّاخل، كما يتوقَّع تساقط أمطار في المناطق الدّاخليّة ليلًا".
 
وأشارت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل وارتفاعها بشكل طفيف على السّاحل، وتكون الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار خفيفة في الدّاخل. أمّا الطّقس المتوقّع يوم الثّلاثاء فقليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب متوسّطة ودون تعديل بدرجات الحرارة".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة: شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة مساءً، سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة. أما الانقشاع فهو جيّد إلى متوسّط أحيانًا، في حين أنّ الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 35 و65%. أما في ما خص حال البحر فهي هادئة؛ بينما حرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".
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