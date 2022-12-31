طقسُ لبنان مع نهاية الـ2022 وبداية السّنة الجديدة.. هكذا سيكون!

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وأوضحت الدائرة في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، مع تكوّن الضّباب المحلّي على المرتفعات".ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل وعلى الجبال ودون تعديل في الدّاخل، كما يتوقَّع تساقط أمطار في المناطق الدّاخليّة ليلًا".