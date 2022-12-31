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لبنان

طوني فرنجيّة ينعى البابا بنديكتوس السادس عشر: لن ننسى صلاتك لبلدنا

Lebanon 24
31-12-2022 | 05:53
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كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على "تويتر":

"ثلاثة أيامٍ من البركة والمحبة عشناها وعاشها لبنان خلال زيارتك له في أيلول 2012.
وفي آخر أيام هذه السنة وأنت تغادر الحياة لن ننسى صلاتك لبلدنا التي فيها رددت: "نصلي لكي يعيش لبنان بسلام ويتصدى بشجاعة لكل ما يمكن ان يدمره او يقوّضه"
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البابا بنديكتوس السادس عشر وداعاً".
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