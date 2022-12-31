Advertisement

لبنان

قبلان: أي إطلاق للنار في ليلة رأس السنة عار وجريمة وحرام

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1024751-638080912636652363.png
Doc-P-1024751-638080912636652363.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عايد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اللبنانيين برأس السنة، وقال في بيان: :"لكل مواطن عزيز بهذا البلد أقول: يمر علينا رأس السنة والبلد بأسوأ انهيار ووضع الناس النفسي الإجتماعي بالقعر، لذلك أي إطلاق للنار بليلة رأس السنة عار وجريمة وحرام، ويكفينا سقوط ضحايا وأرواح بريئة وخسارة بالممتلكات العامة والخاصة ، ويجب على كل مواطن التبليغ الفوري عن أي مطلق للنار، كما يجب على الأجهزة الأمنية أن تتوزع بطريقة عادلة وفاعلة بالمناطق وتتعامل بحزم مع مطلقي النار. ثم إنّ كثيراً من الناس باعت آخر موجوداتها الضرورية لتشتري ألواح الطاقة وإطلاق النار يعرّض هذه الطبقة المنهكة لخسارة مضافة".
Advertisement

وختم مناشدا جميع القوى والكيانات اللبنانية، أن "تساهم بتعميم ثقاقة منع إطلاق النار، لأن هذا الشعب المنهوب تكفيه نار الكارثة الإقتصادية النقدية والإبادة المعيشية التي تأكل الأخضر واليابس، ونسأل الله تعالى رفع هذه الكارثة الطاحنة عن شعب لبنان المظلوم وكل عام وأنتم بعين الله وعونه ورعايته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2022-12-31
14:21 | 2022-12-31
13:46 | 2022-12-31
13:38 | 2022-12-31
13:35 | 2022-12-31
13:24 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website