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لبنان

الرئيس سليمان نعى البابا بنديكتوس: كان محبا للبنان

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:48
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أعرب الرئيس العماد ميشال سليمان عن حزنه من وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر الذي زار لبنان سنة ٢٠١٢ ووقع أعمال السينودس والإرشاد الرسولي للشرق الأوسط خلال ولايته الرئاسية.


وقال في بيان: "لمست من البابا بنديكتوس مدى حرصه على لبنان الرسالة كما سمّاه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته التاريخية. تزامنت زيارة البابا بنديكتوس مع انطلاقة الربيع العربي الدموي، لكنها أتت في الوقت المناسب وساهمت في بلسمة جراح اللبنانيين الخائفين من المسار على المصير".
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وختم: "رحم الله البابا بنديكتوس وحفظ البابا فرنسيس، سلفا صالحا لكرادلة أحبوا لبنان وعملوا من أجل حمايته وتجنيبه الانعكاسات السلبية الناتجة عن حروب الآخرين على أرضه".
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