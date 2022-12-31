لمن لديه "إشتراك كهرباء".. إليكم ما سيجري إستثنائياً

لجأ بعد أصحاب المولدات في مناطق عديدة إلى تأجيل إصدار الفواتير الخاصّة بشهر كانون الأول الجاري إلى الأيام الأولى من العام المُقبل، وذلك إفساحاً للمجال لإعادة النظر بمعدل الإستهلاك الذي سيبرز اليوم السبت الذي تصادف فيه ليلة رأس السنة.

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وقال أحد أصحاب المولدات لـ"لبنان24" إنّه ستكون هناك مبادرة من قبل المشغلين للمولدات باتجاه عدم احتسابِ كامل معدل الإستهلاك اليوم، أي أنه سيكونُ شبه مجّاني.

وأضاف: "هذا اليوم لن يُضرّ ولن ينفع، والهدف قليلاً التخفيف عن المواطنين قدر الإمكان وضمن الحدود المقدور عليها".

وبحسبة بسيطة، فإذا كان المواطن سيستهلك، اليوم، نحو 5 كيلوواط من كهرباء الإشتراك، عندها فإنّ الكلفة ستصل اليوم إلى 3.5 دولارات على اعتبار أن تسعيرة الكيلوواط الواحد تناهر في بعض المناطق الـ70 سنتاً. وعليه، إن جرى حسم 50% من قيمة الإستهلاك، عندها فإنّ المواطن سيدفع بدلاً عن هذا اليوم 1.25 سنتاً بدلاً من 3.5 دولارات.