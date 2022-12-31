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لبنان
المكاري بعد تهنئة إمام: للإعلام دور بارز في تغيير الصورة القاتمة لمدينة طرابلس
Lebanon 24
31-12-2022
|
07:29
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أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن "للإعلام دورا بارزا في تغيير الصورة القاتمة لمدينة طرابلس، وسيكون لنا كوزارة دور مهم في إعادة إحياء تراثها".
كلام المكاري جاء خلال الزيارة التي قام بها الى دار الفتوى في طرابلس لتقديم التهنئة للمفتي الشيخ محمد إمام.
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وفي تصريح للإعلاميين قال: "اليوم تشرفنا بزيارة سماحته بهدف تهنئته بالموقع الجديد، ونشد على أياديه في ظل الظروف الصعبة، نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينتنا الثانية طرابلس. الحقيقة أننا في الشمال نتأثر كثيرا بأي حدث يقع في أي منطقة لبنانية، ونحن نستنكر أي حدث في طرابلس وندينه لأننا على يقين تام بأن شعب طرابلس طيب منفتح ومعتدل، ولطالما كانت العلاقة وثيقة بين زغرتا وجارتها الكبيرة طرابلس عاصمة الشمال، هذا الأمر تربينا عليه ونحن سنورثه لأبنائنا. وكوزارة إعلام، سنعطي كل الاهتمام لطرابلس بهدف محو الصورة القاتمة لدى بعض اللبنانيين الذين يعتقدون أن المدينة مختلفة، وهذا ما نرفضه وسنسعى الى إظهار الحقيقة التي أعرفها".
وختم: "وجهنا الدعوة لسماحته لزيارة منطقة زغرتا، وسنعمل على التحضير لها من خلال زيارة الرعية والفعاليات والبلدية. نحن بحاجة لدعم العيش الواحد الذي نمتاز به منذ سنوات طويلة، خاصة في هذه الظروف الصعبة".
بدوره قال إمام: "نشكر الوزير على هذه الزيارة الكريمة الى دار الفتوى وتهنئته التي نثمنها أولا على المستوى الشخصي والعلاقة العزيزة، وثانيا على المستوى الوطني إذ يتركز الحديث على الهم الشبابي وتأكيد المؤكد عن الترابط بين كل المناطق والتاريخ المشترك بين طرابلس وزغرتا".
وختم: "تناولنا الهم اللبناني والإعلامي بشكل عام والمرتبط بالظروف القاسية التي نعاني منها، والتعاون للمساهمة في التخفيف، إن لم نقل الحلول، كل من موقعه".
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