Advertisement

لبنان

ثلاثة جرحى... ماذا حصل في طريق الجديدة؟ (صورة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1024776-638080961509770687.jpg
Doc-P-1024776-638080961509770687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى الى مستشفى المقاصد، أُصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في طريق الجديدة - بيروت.
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
5 جرحى في حادث سير.. هذا ما حصل في الجنوب
lebanon 24
31/12/2022 21:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير مروّع على طريق القرعون
lebanon 24
31/12/2022 21:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل جراء حادث سير على طريق المصنع الدولية
lebanon 24
31/12/2022 21:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. وفاة ممرض اثر حادث سير مروّع!
lebanon 24
31/12/2022 21:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

طريق الجديدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2022-12-31
14:21 | 2022-12-31
13:46 | 2022-12-31
13:38 | 2022-12-31
13:35 | 2022-12-31
13:24 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website