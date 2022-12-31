عمليّة إستباقيّة لقوى الأمن قبل ليلة رأس السنة... إليكم تفاصيلها بالصور

صـــــدر عــــن المديريّـة العامّـة لقـــوى الأمــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:

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بعمليّة استباقيّة لتوقيف مروّجي المخدّرات قبل البدء بليلة رأس السنة على مختلف الأراضي اللبنانيّة، قامت المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة بتاريخ 30/12/2022 بما يلي:في منطقة كاليري سمعان، توافرت معلومات عن قيام المدعو: م. ح. (مواليد عام 1978، لبناني) بترويج المخدرات، حيث تم نصب كمين محكم أدّى الى توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بالترويج وضبط كمية من المخدرات والدراجة الآليّة المستخدمة.وفي منطقة الكسليك، توافرت معلومات عن قيام المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) بترويج المخدرات واستخدام غرفة خاصّة "شاليه" لهذا الغرض، حيث تم توقيفه ومداهمة الغرفة المستخدمة وضبط كمية من المخدرات ومسدس حربي.وفي منطقة الدورة، توافرت معلومات عن قيام سائق درّاجة آلية بترويج المخدرات، حيث تم نصب كمين محكم ادى الى توقيف المدعو: ح. ح. (مواليد عام 2003، لبناني)، والمدعوة ج. ط. (مواليد عام 2004، سوريّة) اثناء قيامهما بترويج المخدرات بالجرم المشهود، وتم ضبط كمية من المخدرات والدراجة المستخدمة لهذه الغاية.أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف المطلوبين بترويج مخدّرات.