وكيل سلوم: لم نتفاجأ بقرار اتهامية جبل لبنان

قال الوكيل القانوني لرئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهرفي بيان، "لم نتفاجأ بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ 27 كانون الاول 2022 وما تضمنه من حيثيات لا تقع في موقعها القانوني السليم لا بل كنا نتوقعه، لانه كان يتوجب اصلا على الهيئة عدم قبول الاستئناف الموقع من غادة عون التي ازعجها قرار القاضي منصور بابطال التحقيقات لأنها لا يحق لها اطلاقا تقديم استئناف وتوقيعه لوجود شكوى جزائية بوجهها مقدمة من سلوم امام النيابة العامة التمييزية وهي لا تزال قيد النظر، لكنها لم تستشعر الحرج بل استشاطت في مخالفة الاصول فوقعت الاستئناف دون اي رادع".

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