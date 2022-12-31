دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42200 و42500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 41900 و42100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.