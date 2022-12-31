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لبنان

إلى سالكي طريق المطار... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
31-12-2022 | 09:40
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي: 

استكمالًا للأعمال التّي تجريها إحدى الشركات المتعهدّة بمدّ شبكة تصريف مياه الأمطار في محيط محلّة الرحاب، سيتمّ تنفيذ أشغال على المسلك الجنوبي من محطّة الرحاب باتجاه طريق المطار اعتبارًا من الساعة 7،00 من يوم 1/1/2023، ولغاية مساء يوم الأربعاء 4/1/2023.
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سيتمّ قطع المسلك المذكور بشكل جزئيّ وترك مسرب واحد، ممّا قد يؤثّر على حركة السير.
يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
 
 
 
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