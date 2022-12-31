هذا هو القارب الذي كان يغرق مقابل شاطىء سلعاتا (صورة وفيديو)

حصل "لبنان 24" على صورة القارب الذي كان يغرق مقابل شاطىء سلعاتا في الشمال، قبل أنّ يتدخّل الجيش ويقوم بإنقاذ من كان على متنه.

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كذلك، حصل موقعنا على فيديوهات تُظهر القارب في عرض البحر، قبل لحظات من غرقه.

فيديو لأحد المهاجرين غير الشرعيين من على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال#lebanon24 pic.twitter.com/oYU1ONcV5S — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 31, 2022