هذا هو القارب الذي كان يغرق مقابل شاطىء سلعاتا (صورة وفيديو)

فيديو لأحد المهاجرين غير الشرعيين من على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال#lebanon24 pic.twitter.com/oYU1ONcV5S
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 31, 2022
فيديو لأحد المهاجرين غير الشرعيين من على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال#lebanon24 pic.twitter.com/oYU1ONcV5S
فيديو للمهاجرين غير الشرعيين من على متن القارب قبيل غرقه #lebanon24 pic.twitter.com/cI7xQPEIKW
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 31, 2022
فيديو للمهاجرين غير الشرعيين من على متن القارب قبيل غرقه #lebanon24 pic.twitter.com/cI7xQPEIKW