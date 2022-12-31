قائد الجيش: نودّع 2022 ونودِعها كلّ آلامنا وأزماتنا ونستقبل 2023 ونحمّلها آمالنا وأمنياتنا

قائد الجيش: نودّع ٢٠٢٢ ونودِعها كلّ آلامنا وأزماتنا، ونستقبل ٢٠٢٣ ونحمّلها آمالنا وأمنياتنا بأن تكون سنة مليئة بالخير والأمان والطمأنينة لجميع اللبنانيين، ومن بينهم العسكريون الذين يجدّدون العهد مطلع كلّ عام بأنّهم على قسمهم باقون وعلى وعدهم مستمرون. ٢/١#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/v7IpAOihYK
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022
قائد الجيش: نودّع ٢٠٢٢ ونودِعها كلّ آلامنا وأزماتنا، ونستقبل ٢٠٢٣ ونحمّلها آمالنا وأمنياتنا بأن تكون سنة مليئة بالخير والأمان والطمأنينة لجميع اللبنانيين، ومن بينهم العسكريون الذين يجدّدون العهد مطلع كلّ عام بأنّهم على قسمهم باقون وعلى وعدهم مستمرون. ٢/١#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/v7IpAOihYK