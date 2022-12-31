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لبنان

قائد الجيش: نودّع 2022 ونودِعها كلّ آلامنا وأزماتنا ونستقبل 2023 ونحمّلها آمالنا وأمنياتنا

Lebanon 24
31-12-2022 | 10:09
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قال قائد الجيش العماد جوزاف عون "نودّع 2022 ونودِعها كلّ آلامنا وأزماتنا، ونستقبل 2023 ونحمّلها آمالنا وأمنياتنا بأن تكون سنة مليئة بالخير والأمان والطمأنينة لجميع اللبنانيين، ومن بينهم العسكريون الذين يجدّدون العهد مطلع كلّ عام بأنّهم على قسمهم باقون وعلى وعدهم مستمرون".
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وأَضاف: "كلّ الأمنيات لوطننا الحبيب بأن يسترجع بريقه وعافيته وانتظام مؤسساته ليستعيد دوره التاريخي، ومكانته في قلوب أبنائه المقيمين والمغتربين".
 
 
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