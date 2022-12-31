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لبنان

دوريات راجلة لمخابرات الجيش في عدد كبير من شوارع طرابلس

Lebanon 24
31-12-2022 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مديرية المخابرات تقوم منذ صباح اليوم بتسيير دوريات راجلة في عدد كبير من شوارع المدينة، بهدف حفظ الأمن.
 
 
وعُلم أنّه يتمّ التدقيق بهويات المارة، وتوقيف مطلوبين.
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