دوريات راجلة لمخابرات الجيش في عدد كبير من شوارع طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مديرية المخابرات تقوم منذ صباح اليوم بتسيير دوريات راجلة في عدد كبير من شوارع المدينة، بهدف حفظ الأمن.

وعُلم أنّه يتمّ التدقيق بهويات المارة، وتوقيف مطلوبين.

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