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لبنان

المرتضى: فليكن العام الجديد مناسبة لتجديد الإيمان والأمل والثقة بالقدرة على التغيير

Lebanon 24
31-12-2022 | 10:25
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هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى اللبنانيين بمناسبة حلول العام الجديد، وذلك في بيان جاء فيه:  "العام الجديد مناسبة لتجديد الإيمان والأمل والثقة بالقدرة على التغيير وصناعة مستقبلٍ يليق بتضحيات اللبنانيين. إن لم ننظر إليه هكذا، فاتحةً لمواعيد خيرٍ ننتظرها، ومواسم خلاصٍ نرجوه، ومساحات تلاقٍ على القيم الوطنية والإنسانية وعلى رأسها الحريّة والعدالة الاجتماعية ورفض الظلم الذي يقع على الأفراد كما على الشعوب.... فسيبقى العيد مرور وقتٍ بلا معنى. على رجاء الفجر الجديد نصلي إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأيام كلها مباركة بالمحبة والوحدة والخير والعزّة والسلام على لبنان واللبنانيين وعلى كلّ ما هو إنساني في هذا العالم".
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