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لبنان

قمرالدين هنأ المفتي إمام على رأس وفد من مجلس بلدية طرابلس

Lebanon 24
31-12-2022 | 10:41
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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، في مكتبه في دار الفتوى- طرابلس، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي ضم: توفيق العتر، عبدالحميد كريمة، رشا سنكري، نور الأيوبي واحمد المرج، بحضور المستشار الإعلامي لبلدية طرابلس محمد سيف، وعضوي مجلس أوقاف طرابلس بديع مطر ووائل زمرلي.
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وقدم قمرالدين والاعضاء التهاني للمفتي إمام بمناسبة انتخابه مفتيا لطرابلس والشمال، وتمنوا له "التوفيق والنجاح في مهمته في ظل ظروف اقتصادية صعبة".

وتطرق الحديث الى "أوضاع طرابلس والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي انعكست سلبا على حياة المواطنين"، كما الى "مشاريع تنموية مستقبلية مشتركة بين الأوقاف الإسلامية بالمدينة وبلدية طرابلس".
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