توقع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لـ"صوت كل لبنان"، "عودة قوية للأنفلونزا وعودة ظهور كورونا مجددا في البلاد في الأشهر الأولى من سنة 2023"، لافتاً الى ان "الواقع الصحي المتأزم هو انعكاس مباشر للازمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان".

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