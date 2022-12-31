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لبنان

حجار: لطي دفتر الماضي واستقبال الـ2023 بأمل ورجاء

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:11
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هنأ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار اللبنانيين بمناسبة حلول العام الجديد.
 
 
وقال في بيان: "نودع عاماً ونستقبل عاماً وكلنا أمل أن يكون هذا العام أفضل من سابقه وأن يحمل لنا الخلاص من كل المآسي التي واجهتنا".
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واضاف: "في المناسبة أتقدّم من كل الموظفين والعاملين في وزارة الشؤون الإجتماعية بالشكر والتقدير على تفانيهم بعملهم رغم الصعوبات والمعيقات التي اعترضتهم دون أن تنال من عزيمتهم، وأعدهم بأن أبقى بجانبهم لإحقاق الحق وتأمين مستحقاتهم بانتظام".
 
ودعا حجار المواطنين لطي دفتر الماضي واستقبال الـ2023 بأمل ورجاء وقهر خيبات الأمل التي أصابتنا في العام المنصرم.
 
 
كما وعاهد جميع اللبنانيين بأن "تكون هذه السنة الجديدة بارقة أمل على مستوى الخدمة الإنسانية الإجتماعية إن لناحية مراكز الخدمات الإنمائية أو المستوصفات أو مراكز الرعاية وبرنامج الاسر الاكثر فقرا وبرنامج أمان، ويبقى الاهتمام الأكبر مصبوباً لتفعيل بطاقة ذوي الإرادة الصلبة وتأمين الخدمات الأساسية لهم عبر المراكز الخاصة بهم بعد إعادة توزيعها من دون تأخير".

وقال لمؤسسات الرعاية" لقد كنتم دائماً رأس حربةٍ في مواجهة الأزمات وقد تحملتم الأعباء من اللحم الحي ولم توفروا جهداً رغم الإمكانات المحدودة، ستكون إلتزاماتنا تجاهكم على قدر تعاونكم وتضحياتكم العظيمة وسنعمل على توفير كامل مستحقاتكم وفواتيركم وفق سعر الكلفة المناسب، ومكننة معاملاتكم المتصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية".
 
 
واكد أن الوزارة ستعمل على أن تكون سنة 2023 سنة حلحلة المشاكل والتنسيق الشامل بين المؤسسات الدولية والمحلية  ووضع خارطة الحلول العملية التي تبدأ مع المشاريع الإجتماعية ولا تنتهي مع النازحين السوريين الذين سيحصلون على هدية العام وهي العودة إلى وطنهم النهائي واستقبال الأيام والأعوام الجديدة على أرضهم ومع شعبهم وأهلهم.

وفي الختام، قال حجار: "أهدي باقة أمل إلى الشعب اللبناني الصابر على كل شيء وعسى أن نسلك في العام الجديد 2023 بداية طريق جديد عامر بالمحبة والرجاء والإرادة يوصلنا إلى الإستقرار والحياة الطبيعية". (mtv)
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