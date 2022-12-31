ليلة رأس السنة… دوريات أمنية في بيروت لحفظ الأمن والنظام

أفادت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت أنه بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات وتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أعطى قائد فوج حرس مدينة بيروت العقيد الركن علي صبرا تعليماته الى ضباط وعناصر فوج حرس مدينة بيروت لتنفيذ خطة الانتشار في كافة شوارع وأحياء العاصمة بيروت، حيث انطلقت قوة كبيرة من فوج حرس بيروت منذ قليل و بدأت بتسيير الدوريات السيارة والراجلة في عدد من شوارع وأحياء وتقاطعات العاصمة وأمام أماكن السهر".

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وأوضحت الدائرة في بيان أن "الخطة ستشمل الخطة مناطق بشارة الخوري، عين المريسة، بدارو، ساحة ساسين، الجميزة، النهر، شارع الحمراء الرئيسي، شارع عبد العزيز، رأس بيروت، عائشة بكار، الرملة البيضاء، رأس النبع، كورنيش المزرعة، قصقص، شارع حمد، ساحة أبو شاكر، الملعب البلدي، الكولا، البسطا، النويري، مار الياس، حيث تهدف هذه الخطة الى مساعدة القوى الأمنية في حفظ الأمن والنظام عشية ليلة رأس السنة وقمع أي إخلال بالأمن ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين وأهالي وسكان العاصمة بيروت".