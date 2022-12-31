ماذا في آخر المعطيات عن زورق سلعاتا؟

اعلن الجيش اللبناني في بيان ان "القوات البحرية انهت بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".

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ميقاتي ينوه بجهود الجيش لإنقاذ الركاب

كما عُلم ان المركب الذي غرق مسجل لدى رئاسة مرفأ طرابلس.