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لبنان

الدفاع المدني يستنفر ليلة رأس السنة (صور)

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:48
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 يعمل عناصر من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في عدة مناطق لبنانية منها: بعلبك، عاليه، الشوف، المتن وبيروت بمناسبة حلول عيد رأس السنة.
 
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وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها ستواظب على الانتشار لغاية الانتهاء من الاحتفالات.
 
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