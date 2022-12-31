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لبنان

ميقاتي ينوّه بجهد الجيش واليونيفيل لانقاذ ركاب مركب سلعاتا

Lebanon 24
31-12-2022 | 12:18
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نوّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل انقاذ ركاب المركب الذي جنح قبالة شاطئ سلعاتا ونقلهم الى طرابلس. كما عبّر عن شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الانقاذ.
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وأبدى الرئيس ميقاتي أسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة، مقدما التعازي لذويهما.
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