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لبنان

بيان من اليونيفيل بشأت حادثة مركب سلعاتا.. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 12:30
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 أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ان "قوة اليونيفيل البحرية تقوم بمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في عملية بحث وإنقاذ في البحر بين بيروت وطرابلس، حيث تم العثور على قارب يواجه صعوبات وعلى متنه عدد كبير من الأشخاص".
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وأكد تيننتي ان "سفينة اندونيسية واخرى يونانية في الموقع، وسنواصل تقديم المساعدة". (الوكالة الوطنية)
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