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لبنان

ما هي جنسيات ركاب زورق سلعاتا؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 12:49
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أفادت معلومات "لبنان24" ان "التحقيقات اظهرت ان الركاب الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا، هم من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية وعراقية".
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زورق سلعاتا

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