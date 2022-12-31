ميقاتي أبرق الى البابا معزيا

أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس معزياً بوفاة قداسة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، معبراً عن حزنه "برحيل قداسة البابا السابق، رجل حوار الاديان وصديق لبنان واللبنانيين".

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وقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقدّم له التعازي بوفاة البابا.