5 جرحى في حادث سير.. هذا ما حصل في الجنوب

أصيب 5 سوريين بجروح مختلفة جراء حادث سير وقع مساء اليوم على اوتوستراد حبوش -النبطية.



وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن دراجة نارية كان يقودها شاب سوري من آل ظ (39 عاما) ومعه 4 اشخاص (فتاتان وصبي وطفل عمره سنتين) عندما حصل اصطدام بينهم وبين سيارة عند جسر حبوش على خط اوتوستراد حبوش – النبطية.

Advertisement



وعلى الفور عملت فرق من اسعاف النبطية والدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.



وشهدت المنطقة عجقة سير خانقة وفتحت دورية من قوى الامن الداخلي تحقيقا بالحادث.