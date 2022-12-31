في طرابلس... أطلقوا النار على أحد المحلات وفروا الى جهة مجهولة

اقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه احد المحلات التجارية العائد للمدعو "ك.ب" في محلة الزاهرية في طرابلس، وفروا الى جهه مجهولة دون معرفة الاسباب.



وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فإن الاضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل اصابات.

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