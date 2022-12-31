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لبنان

تفجير منزل في منطقة لبنانية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
31-12-2022 | 13:35
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قام مجهولون بتفجير منزل قيد الإنشاء عائد للأستاذ أحمد عزالدين نعمان على أطراف البلدة في منطقة القموعة، بواسطة جرار غاز محشوة بالديناميت، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24". 
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واثر هذا، استنكرت بلدية فنيدق وفعالياتها هذا العمل الجبان الذي قام به خفافيش الليل لزعزعة أمن منطقة القموعة/ فنيدق.
 
 
واكدت انها تتابع مع الجيش والقوى الأمنية التحقيق، على أمل الوصول للفاعل والمجرم الذي يزيد الخلاف ويسعى لفتنة كبيرة.
 
 
وقالت: كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية لكشف الفاعلين وسوقهم للعدالة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وعدم العبث بالأمن".
 
 
وختمت: "حمى الله وطننا لبنان وبلدتنا فنيدق من كل شر و فتنة ومحنة".
 
 
 
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