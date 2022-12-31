تفجير منزل في منطقة لبنانية.. إليكم ما حصل

قام مجهولون بتفجير منزل قيد الإنشاء عائد للأستاذ أحمد عزالدين نعمان على أطراف البلدة في منطقة القموعة، بواسطة جرار غاز محشوة بالديناميت، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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واثر هذا، استنكرت بلدية فنيدق وفعالياتها هذا العمل الجبان الذي قام به خفافيش الليل لزعزعة أمن منطقة القموعة/ فنيدق.

واكدت انها تتابع مع الجيش والقوى الأمنية التحقيق، على أمل الوصول للفاعل والمجرم الذي يزيد الخلاف ويسعى لفتنة كبيرة.

وقالت: كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية لكشف الفاعلين وسوقهم للعدالة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وعدم العبث بالأمن".

وختمت: "حمى الله وطننا لبنان وبلدتنا فنيدق من كل شر و فتنة ومحنة".