مولوي أشرف على إطلاق دوريات قوي الأمن من ثكنة القوى السيارة في ضبيه

اشرف وزير الداخلية والبلدات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على اطلاق دوريات قوى الأمن الداخلي من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ثكنة القوى السيارة في ضبيه بحضور المدير العام لقوى الامن للداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة القوى السيارة العقيد جان عواد وكبار ضباط قوى الامن.

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وتتوزع الدوريات اليوم وغدا على المناطق اللبنانية كافة في اطار الخطة الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في رأس السنة.





وخلال اللقاء، القى اللواء عثمان كلمة قال فيها: "عشية رأس السنة نتقدم بأطيب الامنيات الى كل اللبنانيين آملين ان تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام وطمأنينة".



وتوجه الى عناصر قوى الامن قائلا: "اعيدكم معايدة حارة واقدر ما تقدمونه وتبذلونه من تضحيات جسام خصوصا في السنوات الاخيرة التي تفاقمت فيها الأزمات، اطلب منكم ان تبقوا متيقظين في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد احتفالات وحركة وفود لبنانيين وسياح حضروا الى لبنان بفضل نجاحكم في حفظ الامن وتثبيته".



واضاف: "اوصيكم بالحفاظ على الامن والنظام وتطبيق القانون بحزم من دون التخلي عن انسانيتكم ومبدأ حقوق الانسان والسهر على راحة المواطنين في فترة احتفالات رأس السنة. ان الناس يعقدون كل الآمال عليكم لانكم الوحيدون الى جانبهم في الاوقات الصعبة". واضاف: "اوصيكم بالحفاظ على الامن والنظام وتطبيق القانون بحزم من دون التخلي عن انسانيتكم ومبدأ حقوق الانسان والسهر على راحة المواطنين في فترة احتفالات رأس السنة. ان الناس يعقدون كل الآمال عليكم لانكم الوحيدون الى جانبهم في الاوقات الصعبة".



وختم: "انتم تؤكدون اليوم ان خدمتكم هي في سبيل امن الوطن وامن المجتمع واولادكم واحبائكم، وتقدير خاص لعائلاتكم التي تشارككم اليوم في هذه التضحية، نقدم لهم التحية والاحترام ونعايدهم، عسى ان تحمل الايام المقبلة لوطننا كل الحلول وتحل فيها كل الازمات على كل الصعد".

بدوره هنأ مولوي ضباط وعناصر قوى الامن بالعيد مقدرا لهم جهودهم.



وقال: "انا معكم اليوم ليس فقط لمعايدتكم بل لأشد على ايديكم بوجودكم بجانب المواطنين في ليلة العيد، بعيدا عن اهلكم وعائلاتكم لتكونوا مع كل اللبنانيين الذين يقدرون تضحياتكم".



واضاف: انكم تمرون بأيام صعبة، لكنكم تجاوزتم الصعاب لانكم ابطال واقوى من الصعوبات ومن كل تحد في هذا البلد. فانتم ابطال وتواجهون كل التحديات بالرغم من انخفاض قيمة العملة الوطنية والرواتب والتجهيزات وكل ما يسهل عملكم وحياتكم لكنكم ما زلتم ابطالا واقوى من التحديات".



وتابع: "انتم تعرفون اننا كحكومة وكمسؤولين لا نألو جهدا لنكون بجانبكم ونؤمن لكم الدعم اللازم، ونعدكم بأنه بجهودنا وبصبركم الفرج آت قريبا عليكم وعلى كل اللبنانيين، لان تصميمنا وتمسكنا بالشرعية يبنيان الدولة وهذه مسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا.



ووجه مولوي تحية لـ"شهداء قوى الامن الداخلي وللابطال الذين بذلوا ارواحهم ودمهم في سبيل الشعب ولبنان".

كما وجه تحية لعناصر قوى الامن الذين يقومون اليوم بخدمة الشعب، وقال :"جهدكم لا يثمن بالمقابل الذي تتقاضونه ، نقدر جهودكم وجهود قياداتكم التي تحقق انجازات كبيرة بامكانات ضئيلة". (الوكالة الوطنية)