توقّعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.. ماذا جاء فيها؟

أطلّت ليلى عبد اللطيف عبر قناة "ال بي سي" وتحدّثت عن توقّعاتها خلال حلقة خاصّة ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال.

وقالت إنّ المدارس الرسمية في لبنان مهدّدة بالإقفال، كما إنّ موظّفي مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، إذ سيشهد المطار فوضى تنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في إنهائها والتوصل إلى حلحلة.

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ورأت عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات.

لبنان:

سنة 2023 ستكون دموية على مستوى العالم.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيكون صاحب المبادرات السحرية وستكون كلمة السر لديه لإنتخاب رئيس الجمهورية ولن يسمح بأن يطول الفراغ في قصر بعبدا.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون عراب المرحلة المقبلة وسيكون له دور بارز ومهمة صعبة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان.

لبنان سوف يتخطى كافة الظروف الصعبة التي ستواجه في عام 2023.

مليونية 8 و14 آذار ستملأ شوارع بيروت.

انتصار قادم للمقاومة.

حالة من الفوضى والغليان امام احد المراكز الحكومية في لبنان وهرج ومرج.

استقرار في الليرة أمام الدولار الأميركي، وهذا ما سوف يزيد الاستثمار في لبنان.

الفنان فضل شاكر خارج مخيم عين الحلوة.

رحيل رجل دين بارز بشكل مفاجئ وصدمة كبيرة لدى اللبنانيين.

الجيش على ابواب مخيم عين الحلوة.

إنشاء العديد من المشاريع الضخمة والاقتصادية الشهيرة المتوافقة مع ارتفاع أسهم سوليدير.

حركة فعالة بشكل ملحوظ ستعمل على تحريك السوق اللبناني بشكل كبير

العقار سوف يزيد في جميع المناطق اللبنانية، نصائح بشراء الشقق السكنية والأراضي

لبنان يصبح من أهم مراكز السياحة مثل دبي.

حدث مؤسف ينهي حياة شخصية عسكرية لبنانية سابقة بارزة.

غياب رئيس لبناني سابق نتيجة حادث مؤسف.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون عراب المرحلة المقبلة وسيكون له دور بارز ومهمة صعبة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان.

مشهد عناق بين رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل ودور وطني للأخير سيشغل الاعلام.

المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يخرج من دائرة الامن العام الى دائرة السياسة.

انقطاع شبكة الاتصالات لفترة قصيرة ونزول الناس الى الشارع.

الرئيس سعد الحريري وجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض.

صرخة احتاجات تخرج من مطار بيروت شلل موقت في عمل المطار.

- مطار بيروت سيكون حديث وسائل الاعلام.

على صعيد الدول العربية:

وعلى صعيد المنطقة العربية، بشّرت ليلى عبد اللطيف بسنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق للسعودية عالميّاً كما قالت إنّ سوريا ستشهد انفراجاً في ما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء.

وفي ما يتعلّق بمصر، توقعت ما يلي:

2- إقامة المشروعات الداعمة للشباب.

3- مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

4- دخول مصر عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

5- إعلان مصر عن حدث طبي وغير مسبوقا والإعلام الدولي والعربي سيكون حاضر لتسليط الأضواء وتسجيل هذا الحدث.

6- ظهور فيلما سينمائيا أو مسلسلا يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

7- محمد رمضان متوقع يظل في مكانته كـ”نمبر وان”.

8- حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية.

9- شيرين تقف على رجليها.

على الصعيد الدولي:

وعلى الصّعيد الدّولي، تتوقّع انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدّي إلى تداعيات فيروس كورونا عينها وإلى الدراسة والعمل عن بعد. وبالإضافة إلى ذلك، أضافت عبد اللطيف أنّه بين العامين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، كما أنّ حيوانات مفترسة وغريبة ستهاجم الإنسان.

وتابعت أنّه ما من حرب عالمية ثالثة في هذا العام، لكنّها توقّعت أن تشهد دول أو دولة معيّنة مشاهد نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذائية.