حميه: ورش متعهدي الأشغال تواصل تعزيل مجاري تصريف مياه الأمطار

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه "ان الورش التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل لا تزال تعمل، ومستمرة بالقيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على طول الاوتوستراد من الجنوب حتى الشمال ومن بيروت صعوداً نحو البقاع".

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