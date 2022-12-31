توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟

أطلّ ميشال حايك على شاشة MTV وتحدّث عن توقعاته للعام 2023 للبنان ودول المنطقة.

ماذا جاء في توقعات ميشال حايك؟

لبنان



Advertisement وأردف بالقول: "يولد رئيس من خلال عصا سحرية، وبأول ضربة سحرية تولد حكومة". أكد حايك أن "عصا ستغيّر من الواقع الحالي وعصا ستضرب الفساد وعصا لمن عصى، مرحلة كل شيء بعد ما راح كل شيء العصا السحرية سترسم رؤية للمشوار اللبناني".وأردف بالقول: "يولد رئيس من خلال عصا سحرية، وبأول ضربة سحرية تولد حكومة".

وتابع: "الدولار بكرا جايي دور الاستقرار".

وأشار إلى أنّ "القطاع المصرفي سيرفرف من جديد، والاقتصاد اللبناني سيتعافى"، مؤكداً أن "الفنادق ستكون بين نهضة وانتفاضة".

ورأى أن "ابداع البنك الدولي سيغيرخططه لتفصيل الحلول على مقاس لبنان".

وأشار ألى أن "مؤتمرات "باريس" و"سيدر" كانت مؤتمرات عادية نسبة للمؤتمرات المقبلة في لبنان".



وأضاف: السفير السعودي بدور مهم ورسالة. وقال: "جهات أجنبية غربية وعربية بأغلب القطاعات الحيوية ستدعم لبنان".وأضاف: السفير السعودي بدور مهم ورسالة.

الرئيس نجيب ميقاتي في خطر لكنه سيبقى أكبر منه.

البترون وشوارعها مسرح لأحداث.

تساؤلات كبيرة وطريقة موت احدى الشخصيات المعروفة.

إسرائيل تخطط لتفجير اكثر من معلم في لبنان.

أبواب السفارة الأميركية مشرعة.

خرق الدبلوماسية الأميركية في لبنان.

توسيع رقعة التجسس وتورط أسماء لبنانية معروفة.

شريط أسود فوق شخصية لبنانية معروفة.

فتح نافذة بملف الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.

أجواء لبنان لن تكون سالكة أمام الطيران الإسرائيلي.



وزير الطاقة أمام طاقة جديدة تغير المشهد.

القبض على شبكة الاتجار بالبشر في لبنان.

مسلسل من الاحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد.

ملف النازحين السوريين سيكون بملف برسم الانفجار.

فرقة مياس بين نجاح ونجاح يتسلل الحسد يصيبها.

2023 صورة استثنائية كبيسة ونحس على السياسيين في لبنان.

طوارئ في السراي الحكومي.

سقوط أحد الوجوه بأسلوب اجرامي.

تحرّك مدبّر لمسلسل ناري ينطلق من أحد مخيمات فلسطين.

عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده.

رياض سلامة نجم 2023.

الصرافون مستهدفون.

ظروف استثنائية تفرض على البطريرك الابتعاد عن مكتبه. تطورات مفاجئة تعيد فتح ملف المعتقلين في سوريا.وزير الطاقة أمام طاقة جديدة تغير المشهد.القبض على شبكة الاتجار بالبشر في لبنان.مسلسل من الاحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد.ملف النازحين السوريين سيكون بملف برسم الانفجار.فرقة مياس بين نجاح ونجاح يتسلل الحسد يصيبها.2023 صورة استثنائية كبيسة ونحس على السياسيين في لبنان.طوارئ في السراي الحكومي.سقوط أحد الوجوه بأسلوب اجرامي.تحرّك مدبّر لمسلسل ناري ينطلق من أحد مخيمات فلسطين.عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده.رياض سلامة نجم 2023.الصرافون مستهدفون.ظروف استثنائية تفرض على البطريرك الابتعاد عن مكتبه.

طائرة تتعرّض للبنان.

الرئيس نجيب ميقاتي سيأخذ عبرة من الذين سبقوه.

محاولات انتقامية من وزارة المالية في لبنان.

أحد أولاد الرئيس نبيه برّي في دائرة الاهتمام.

أحداث في حي الشارونة تهز الإعلام.

داعش يتحرك في شوارع لبنان.

الدبلوماسية اليابانية في لبنان تتصدر الأحداث.

سعد الحريري صدمة بالذهاب والإياب.

الترسيم البحري يرسم خرقاً في المعادلة.

ميشال عون يمسح أكثر من سطر أسود في سجلاته.

مسلسل الخطف مستمر.

خرق صادم في جدار الكابيتال كونترول.

بضربة سحرية الاقتصاد اللبناني سيتعافى.

ابداع البنك الدولي سيفصل حلول للبنان.

بضربة سحرية جهات عربية ودولية تدعم لبنان

رئيس جديد للبنان بضربة سحرية.

سوريا:

الجيش السوري امام امتحان عسير

اكتر من مهمة تحملها اسمى الاسد.

تتعرض اسمى الاسمى لمخاطر.

علي مملوك رجل الفجأة والمفاجأت.

عواصف غير طبيعية تضرب طرطوس.

الكهربا والمحروقات يعيدون الحياة الى سوريا.

النازحون والسوريون يعودون مواكب.

ردة فعل سوريا على عدوان اسرائيلية.

طائرات عربية ذهابا واياب في السماء السورية.



مصر:

تمثال ابو الهول يتحول الى لغز وصدمة.

مصر بأكثر من حداد رسمي.

فك لغز جديد يمتد الى خارج مصر

الكنيسة القبطية الى المزيد من الانتشار.

يوم حداد في قناة السويس.



الكويت:

الصدمة تختار احد افراد آل الصباح.

عودة خجولة لبعض المبعدين عن السلطة.

سكوت الكويت لن يكون طويل الامد.

سقوط وجه معروف على ارض الكويت.

السعودية:

كل المناصب العُليا في الدولة السعودية ستكون في 2023 تحت امرة ابن سلمان.

الوليد بن طلال يتعرّض لوعكة صحية تجعله يُغيّر روتين حياته بالكامل.

اسماء الأميرين محمد بن نايف، والأمير عبد العزيز بن فهد ستظهر على الساحة السعودية.

السعودية ستشهد المزيد من الانفتاح في الفترة القادمة.

العديد من الخطوات الاستباقية التي سيتخذها الأمير محمد بن سلمان من أجل العرش.

ثغرة في المملكة تجعل الارهاب يستغلها.

دور للسفيرة السعودية في الولايات المتحدة، حيثُ ستترك هناك بصمتين لها.

ستسود الرياض الأجواء المخيفة التي تنتج عن سكونها وهدوئها.

ستشهد المملكة العديد من الأحداث الغريبة والمُفاجئة التي ستُرعب الكثيرين.

تنحرف الانظار عن الأحداث في الرياض بحدث صادم مفاجىء.

ولي عهد جديد للسعودية من هو؟ ولماذا الولي الجديد؟

التعصّب ينتقم من الانفتاح.

حجر الكعبة سيعبّر عن شيء جديد.

الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة

فيروز وفيروزيات في السعودية.

محمد بن سلمان بالنسخة الاصلية والمقلّدة.

لوك جديد للملك بن سلمان.

السعودية ستصلي لأكبر رموزها.

مشايخ السعودية في أزمات متتالية.

سليمان العودة ينتظر على نار.

بن سلمان يوسّع امكاناته نحو الجو.